Zoom расширяет функциональность платформы Zoom One — Finance.ua

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Zoom расширяет функциональность платформы Zoom One

Технологии&Авто
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Zoom расширяет функциональность платформы Zoom One
Zoom расширяет функциональность платформы Zoom One
Компания Zoom во время ежегодной презентации Zoomtopia 2022 анонсировала появление двух новых сервисов в своей единственной платформе Zoom One, а именно почты и календаря.
Фото: explore.zoom.us
Фото: explore.zoom.us
Многие до сих пор считают Zoom просто программой для видеоконференций, но на самом деле она уже имеет гораздо большую функциональность — и с новыми сервисами еще больше приближается к продуктам типа Microsoft 365 или Google Workspace.
Как отмечает руководитель отдела продуктов Джозеф Чонг, Zoom Mail и Calendar ориентированы на малый и средний бизнес, ценящий конфиденциальность — почтовая служба Zoom обеспечивает сквозное шифрование писем, которые посылаются между пользователями сервиса.
Новые сервисы интегрируются с другими возможностями Zoom One: например, календарь включает в себя функцию «бронирования» встреч, что позволит участникам проще выбирать время для встречи в Zoom.
Фото: explore.zoom.us
Фото: explore.zoom.us
Для аккаунтов можно использовать домен @zmail.com, а клиенты бизнес-плана Zoom One могут создавать собственные домены. Также сообщается, что в почте и календаре Zoom можно использовать аккаунты Google и Microsoft 365.
По материалам:
mezha.media
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