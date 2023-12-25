Zoom потерял популярность среди инвесторов — Finance.ua

Zoom потерял популярность среди инвесторов 25.12.2023, 01:51 — Фондовый рынок

Zoom потерял популярность среди инвесторов

В год пандемии COVID-19 Zoom Video Communications стала стремительно набирать популярность. Однако в 2023 году компания потеряла свое место в индексе Nasdaq 100 из-за ухудшения фундаментальных показателей и снижения ожиданий аналитиков.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Zoom поднялись лишь на 5,7% по сравнению со значимыми показателями 2020 года, когда они росли почти на 400%. Возвращение работников в офисы и усиление конкуренции привели к спаду интереса инвесторов.

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Приблизительно 70% аналитиков (в июне 2020 года таких было 41%) рекомендуют продавать акции Zoom. Ожидается, что рост прибыли останется низким в следующие несколько лет.

В ответ на это Zoom расширяет свой бизнес набор программ, в частности, программное обеспечение для контакт-центров и чат, аналогичный Slack, от Salesforce. Однако новые предложения пока не смогли остановить стагнацию роста прибыли.

Компания также рассматривает возможности приобретения других бизнесов, таких как производитель программного обеспечения Five9.

Speka По материалам:

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