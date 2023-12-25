Zoom потерял популярность среди инвесторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Zoom потерял популярность среди инвесторов

Фондовый рынок
0
Zoom потерял популярность среди инвесторов
Zoom потерял популярность среди инвесторов
В год пандемии COVID-19 Zoom Video Communications стала стремительно набирать популярность. Однако в 2023 году компания потеряла свое место в индексе Nasdaq 100 из-за ухудшения фундаментальных показателей и снижения ожиданий аналитиков.
Об этом сообщает Bloomberg.
Акции Zoom поднялись лишь на 5,7% по сравнению со значимыми показателями 2020 года, когда они росли почти на 400%. Возвращение работников в офисы и усиление конкуренции привели к спаду интереса инвесторов.
Читайте также
Приблизительно 70% аналитиков (в июне 2020 года таких было 41%) рекомендуют продавать акции Zoom. Ожидается, что рост прибыли останется низким в следующие несколько лет.
В ответ на это Zoom расширяет свой бизнес набор программ, в частности, программное обеспечение для контакт-центров и чат, аналогичный Slack, от Salesforce. Однако новые предложения пока не смогли остановить стагнацию роста прибыли.
Компания также рассматривает возможности приобретения других бизнесов, таких как производитель программного обеспечения Five9.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.