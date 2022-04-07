Золотовалютные резервы Украины в марте выросли на 2% — НБУ — Finance.ua
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Золотовалютные резервы Украины в марте выросли на 2% — НБУ

Сегодня 14:35Банковские металлы
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По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,1 миллиона долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почему растут резервы?

Отмечается, что основной причиной роста резервов является, прежде всего, поступление финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга.
В течение марта динамику резервов определяли три фактора.
Первый — операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 3,274 миллиарда долларов. В частности:
  • 1,006 млн специальных прав заимствований поступило от МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования RFI;
  • 639 млн евро — от Европейского инвестиционного банка;
  • 588 млн евро — от Европейского союза;
  • 111 млн долларов и 312 млн евро — от Всемирного банка.
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 млн долларов. Из этой суммы 205 млн долл. направлено на обслуживание еврооблигаций и 44 млн долл. — на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте.
Кроме того, в марте Национальный банк и правительство уплатили 680 млн долл. в пользу МВФ.
Второй фактор — операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
«После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком», — сообщают в Нацбанке.
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Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке 2,476 млрд долларов и выкупил 748 млн долларов. Чистая продажа валюты центробанком составляет 1,728 млрд дол.
Третий фактор — переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 28 млн дол.
По материалам: Finance.ua
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