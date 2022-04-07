Отмечается, что основной причиной роста резервов является, прежде всего, поступление финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга.
В течение марта динамику резервов определяли три фактора.
Первый — операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили 3,274 миллиарда долларов. В частности:
1,006 млн специальных прав заимствований поступило от МВФ в рамках Инструмента быстрого финансирования RFI;
639 млн евро — от Европейского инвестиционного банка;
588 млн евро — от Европейского союза;
111 млн долларов и 312 млн евро — от Всемирного банка.
Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 283 млн долларов. Из этой суммы 205 млн долл. направлено на обслуживание еврооблигаций и 44 млн долл. — на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций, номинированных в валюте.
Кроме того, в марте Национальный банк и правительство уплатили 680 млн долл. в пользу МВФ.
Второй фактор — операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.
«После вторжения российских захватчиков на территорию Украины с 24 февраля валютный рынок работает в режиме ограничений. Это важно для защиты стабильности финансовой системы Украины, ее надежного функционирования. Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком», — сообщают в Нацбанке.