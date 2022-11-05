Зима в Европе может быть холоднее обычного, что повысит спрос на газ — Finance.ua

Зима в Европе может быть холоднее обычного, что повысит спрос на газ Сегодня 18:46 — Энергетика

Зима в этом году ожидается более холодная и сухая, чем обычно. Такие условия могут усилить давление на правительства и компании, управляющие поставками природного газа.

Метеорологическое управление Великобритании заявило, что существует большая вероятность того, что следующие три месяца будут холоднее обычного со средней температурой от 4 до чуть ниже 6 градусов по Цельсию. При этом ожидается, что погода будет более сухой, чем обычно, с меньшим количеством дождей с ноября по январь.

«Все это говорит о том, что спрос на газ, связанный с отоплением, будет расти этой зимой. Люди не собираются отключать отопление, если им холодно, и поэтому мы, вероятно, получим устойчивый спрос, связанный с отоплением», — заявила главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics Кэролайн Бэй.

Цены на газ продолжили недавнее снижение, вызванное большими запасами топлива, которые Европа успела накопить. Ориентировочные оптовые цены на газ в Нидерландах упали на 9% до примерно 127 евро или 126 долларов за мегаватт-час. Цены в Великобритании упали на 7% до 3,14 фунта или 3,62 доллара за тепло.

Фьючерсные контракты предполагают, что газ подорожает, когда температура зимой упадет, но цены не вернутся к максимумам, которые были в августе. Одна из причин — теплая погода, отсрочившая отопительный сезон.

Власти стран надеются на мягкую влажную зиму, которая также может принести сильный ветер, что позволит увеличить производство ветровой энергии.

Согласно прогнозам Capital Economics, европейские цены достигнут 150 евро за МВт-ч до конца года.

УНІАН По материалам:

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