Жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тыс. грн: кто может получить — Finance.ua

Жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тыс. грн: кто может получить Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кабинет министров утвердил порядок использования средств для удовлетворения потребностей эвакуированных лиц и лиц, проживающих в деоккупированных населенных пунктах. Будут выплачивать по 2-3 тысяч гривен.

Об этом сообщается в постановлении от 21 октября 2022 г. № 1195

Размер пособия

Согласно документу, денежное пособие эвакуируемому гражданскому населению и гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов выплачивается АО «Укрпочта» в следующих размерах:

3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. гривен для остальных.

Кто может получить

Деньги выплачиваются лицам, которые не зарегистрированы и не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

Кроме того, постановлением определено, что средства, поступившие в качестве благотворительного пожертвования, гуманитарной помощи, грантов и подарков на текущий счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке, могут использоваться на:

удовлетворение продовольственных потребностей — закупку продуктов питания, в частности детского питания, питьевой воды, и их доставку в места назначения;

обеспечение одеждой и обувью, товарами первой необходимости, гигиеническими средствами — закупку одежды, обуви, товаров первой необходимости, гигиенических средств и их доставку в места назначения;

обеспечение медицинскими средствами — закупку лекарственных средств, иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий, вспомогательных средств к ним, медицинского оборудования и их доставку в места назначения;

эвакуацию/вывоз/перемещение гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий) в безопасные места, в частности на оплату транспортных услуг, горюче-смазочных материалов;

оплату транспортировки гуманитарных грузов, услуг хранения гуманитарной и другой помощи территории Украины;

обустройство мест компактного проживания граждан, которые в связи с проведением военных (боевых) действий покинули место жительства/пребывания (вынужденных переселенцев);

оплату других мероприятий по поддержке гражданского населения в условиях военного положения.

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