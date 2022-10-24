Жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тыс. грн: кто может получить — Finance.ua
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Жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тыс. грн: кто может получить

Личные финансы
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Кабинет министров утвердил порядок использования средств для удовлетворения потребностей эвакуированных лиц и лиц, проживающих в деоккупированных населенных пунктах. Будут выплачивать по 2-3 тысяч гривен.
Об этом сообщается в постановлении от 21 октября 2022 г. № 1195.
Размер пособия
Согласно документу, денежное пособие эвакуируемому гражданскому населению и гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов выплачивается АО «Укрпочта» в следующих размерах:
  • 3 тыс. гривен — для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. гривен для остальных.
Кто может получить
Деньги выплачиваются лицам, которые не зарегистрированы и не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.
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Кроме того, постановлением определено, что средства, поступившие в качестве благотворительного пожертвования, гуманитарной помощи, грантов и подарков на текущий счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке, могут использоваться на:
  • удовлетворение продовольственных потребностей — закупку продуктов питания, в частности детского питания, питьевой воды, и их доставку в места назначения;
  • обеспечение одеждой и обувью, товарами первой необходимости, гигиеническими средствами — закупку одежды, обуви, товаров первой необходимости, гигиенических средств и их доставку в места назначения;
  • обеспечение медицинскими средствами — закупку лекарственных средств, иммунобиологических препаратов (вакцин), медицинских изделий, вспомогательных средств к ним, медицинского оборудования и их доставку в места назначения;
  • эвакуацию/вывоз/перемещение гражданского населения из районов проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий) в безопасные места, в частности на оплату транспортных услуг, горюче-смазочных материалов;
  • оплату транспортировки гуманитарных грузов, услуг хранения гуманитарной и другой помощи территории Украины;
  • обустройство мест компактного проживания граждан, которые в связи с проведением военных (боевых) действий покинули место жительства/пребывания (вынужденных переселенцев);
  • оплату других мероприятий по поддержке гражданского населения в условиях военного положения.
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По материалам:
РБК-Україна
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