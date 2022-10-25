Жителям некоторых общин перестанут выплачивать госпомощь на проживание — Finance.ua
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Жителям некоторых общин перестанут выплачивать госпомощь на проживание

Личные финансы
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Жителям некоторых общин перестанут выплачивать госпомощь на проживание
Жителям некоторых общин перестанут выплачивать госпомощь на проживание
Право на получение государственной помощи на проживание потеряли жители трех территориальных общин, а четырех — приобрели. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало обновленный перечень общин в районах боевых действий, в оккупации или окружении.
Утратили право на выплаты в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью жители Михайловской сельской территориальной общины Запорожского района Запорожской области, а также Путивльской городской территориальной общины и Садовской сельской территориальной общины Конотопского района Сумской области.

Помощь для ВПЛ: суммы и процедура получения

Вместо этого будут получать государственные выплаты жители Кушугумской поселковой, Матвеевской сельской, Новониколаевской поселковой и Степненской сельской территориальных общин Запорожского района Запорожской области.
С полным перечнем общин, имеющих право на получение средств, можно ознакомиться по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • граждане Украины, которые переместились после 24 февраля 2022 года из населенного пункта, включенного в перечень общин, расположенных в районе проведения военных действий, имеют право оформить аналогичную справку своему новорожденному ребенку и подать на него заявление о выплате пособия на проживание ВПЛ;
  • эксперты Бюро бесплатной правовой помощи сообщили, как действовать, когда ВПЛ хочет сменить место жительства и переехать в другое место.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
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