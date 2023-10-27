Жителям двух областей из-за подрыва Каховской ГЭС выплатили 110 млн грн помощи — Finance.ua

Жителям двух областей из-за подрыва Каховской ГЭС выплатили 110 млн грн помощи
В Украине пострадавшим от подтопления в Херсонской и Николаевской областях выплачено уже почти 110 миллионов гривен государственной помощи. Речь идет о выплате единовременного государственного пособия в размере 5 тысяч гривен тем, кто пострадал от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Правительственный квартал.
«По состоянию на 25 октября такую финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 109,8 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 20 937 жителям Херсонщины и 1035 — Николаевщины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявления на эту помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно. Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению. Включая тех, кто после 6 июня текущего года выехал из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную территорию.
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