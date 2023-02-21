Жители освобожденных территорий за полгода получили более 277 миллионов денежной помощи — Finance.ua

Жители освобожденных территорий за полгода получили более 277 миллионов денежной помощи Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Жители освобожденных территорий за полгода получили более 277 миллионов денежной помощи

За полгода жителям освобожденных территорий выплатили более 277 млн грн денежной помощи.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в Телеграме

«В рамках совместного проекта Минреинтеграции, Укрпочты и международных организаций за 6 последних месяцев обеспечена выплата единовременного денежного пособия жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 277,1 млн грн», — говорится в сообщении.

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Проект стартовал в сентябре 2022 года, и сейчас выплаты на освобожденных территориях продолжаются.

Так, на 20 февраля помощь наличными в размере 1200 грн от Общества Красного Креста Украины получили более 116 тысяч граждан на ДОТ Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Николаевской областей.

Кроме того, при финансовой поддержке Международной организации по миграции уже выплачено по 2200 грн помощи более 39 тысячам человек, проживающим на освобожденных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Укрінформ По материалам:

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