Жители одного из регионов Украины могут получить дополнительные выплаты: что известно — Finance.ua

Жители одного из регионов Украины могут получить дополнительные выплаты: что известно Сегодня 12:38 — Личные финансы

Жители одного из регионов Украины могут получить дополнительные выплаты: что известно

В Украине некоторые граждане могут получить выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о гражданах, являющихся жителями временного оккупированного страной-террористской россией Мелитополя и территориальных общин Мелитопольского района (Запорожская область). В частности, деньги могут получить жители города и сел, переехавшие в Днепр.

предоставляется таким категориям граждан, которые: Помощь украинцам выплачивает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Информация об этом содержится в анкете. Финпомощь

переехали из ТО Мелитополя или района в Днепр или Днепропетровскую область;

оформились как ВПЛ;

не пользовались помощью от УВКБ ООН или других организаций;

в месяц зарабатывают не более 5,4 тыс. грн на человека.

Для оформления помощи необходимо также соответствовать нескольким категориям уязвимости. Об этом следует отметить при подаче заявки.

Какие семьи в приоритете?

Семьи, где есть только один из родителей, занимающийся воспитанием одного или нескольких несовершеннолетних или заботящийся о пожилом человеке (55+);

ее возглавляет пенсионер или несколько пожилых людей, или же в семье есть люди пожилого возраста, воспитывающие ребенка;

есть один или несколько членов с особыми потребностями (в частности, с инвалидностью, хроническими заболеваниями или др.);

с лицами, ставшими опекунами без сопровождения или детей, разлученных с родителями.

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Обозреватель По материалам:

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