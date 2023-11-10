Жители одного из регионов Украины могут получить дополнительные выплаты: что известно — Finance.ua

Жители одного из регионов Украины могут получить дополнительные выплаты: что известно
В Украине некоторые граждане могут получить выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о гражданах, являющихся жителями временного оккупированного страной-террористской россией Мелитополя и территориальных общин Мелитопольского района (Запорожская область). В частности, деньги могут получить жители города и сел, переехавшие в Днепр.
Помощь украинцам выплачивает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Информация об этом содержится в анкете. Финпомощь предоставляется таким категориям граждан, которые:
- переехали из ТО Мелитополя или района в Днепр или Днепропетровскую область;
- оформились как ВПЛ;
- не пользовались помощью от УВКБ ООН или других организаций;
- в месяц зарабатывают не более 5,4 тыс. грн на человека.
Для оформления помощи необходимо также соответствовать нескольким категориям уязвимости. Об этом следует отметить при подаче заявки.
Какие семьи в приоритете?
- Семьи, где есть только один из родителей, занимающийся воспитанием одного или нескольких несовершеннолетних или заботящийся о пожилом человеке (55+);
- ее возглавляет пенсионер или несколько пожилых людей, или же в семье есть люди пожилого возраста, воспитывающие ребенка;
- есть один или несколько членов с особыми потребностями (в частности, с инвалидностью, хроническими заболеваниями или др.);
- с лицами, ставшими опекунами без сопровождения или детей, разлученных с родителями.
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