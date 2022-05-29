Жители Литвы собрали 4,7 млн долларов на покупку беспилотника «Байрактар» для Украины — Finance.ua

Жители Литвы собрали 4,7 млн долларов на покупку беспилотника «Байрактар» для Украины

Сегодня 17:10

newsru. Сотни литовцев объединились, чтобы купить современный беспилотник для Украины в знак солидарности с ее борьбой против российской агрессии, пишет

4,7 миллиона долларов было собрано всего за три с половиной дня, преимущественно небольшими суммами, для финансирования покупки военного беспилотника «Байрактар» (Bаyraktar TB2), сообщает телекомпания Laisves TV, организовавшая акцию.

«До того как началась эта война, никто из нас не думал, что мы будем покупать оружие. Но сейчас это нормальное явление. Нужно что-то делать, чтобы мир стал лучше», — говорит 32-летняя Агне Белицкайте, перечислившая 100 евро сразу, как только 25 мая начался сбор средств.

«В то время как правительства крупнейших стран мира бесконечно совещаются, литовское общество просто объединяется», — сказала Белицкайте.

«Я уже не первый раз делаю пожертвования на покупку оружия для Украины. И буду делать это до победы», — сказала она агентству Reuters, добавив, что частично ею двигали опасения, что Россия может напасть и на Литву.

«Это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде „Байрактар“. Это беспрецедентно, это невероятно», — сказал Бешта Петр, посол Украины в Литве, в интервью Laisves TV.

Беспилотники «Байрактар» доказали свою эффективность против российских войск и их союзников в конфликтах в Сирии и Ливии, его закупка организована Министерством обороны Литвы, которое сообщило агентству Reuters, что планирует приобрести аппарат у Турции на следующей неделе.

«Новые, неожиданные меры по сбору средств снова вдохновляют людей. Идет третий месяц вторжения... важно не привыкать к этому», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью телеканалу Laisves TV.

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