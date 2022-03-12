Жители Киева могут получить продуктовые наборы: кто и как это может сделать — Finance.ua
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Жители Киева могут получить продуктовые наборы: кто и как это может сделать

Сегодня 11:30Личные финансы
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Социально незащищенные слои населения и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить продуктовые наборы в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.
Об этом напомнил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
Кто может претендовать на помощь:
  • лица с инвалидностью;
  • семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;
  • одинокие люди пожилого возраста;
  • паллиативные больные;
  • лица, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, и т.п.
Где получить помощь? Эти люди могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.
Адреса и контакты центров можно просмотреть на сайте КГГА, Гуманитарного штаба, а также в приложении «Киев цифровой».
Комендантский час в выходные. В Киеве комендантский час в выходные не меняется и продлится ежедневно с 20:00 до 7:00.
Также Киев продолжает помогать с эвакуацией из городков, расположенных рядом с Киевом. Это — Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Немешаево.
Николай Поворозник в очередной раз обратился к водителям с просьбой не выезжать без необходимости в город, пропускать машины «скорой» и транспорт с гуманитарным грузом.

Справка Finance.ua:

Напомним, на картах в «Киев Цифровой» можно найти важные объекты в столице:
По материалам: Finance.UA
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