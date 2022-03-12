Жители Киева могут получить продуктовые наборы: кто и как это может сделать — Finance.ua

Жители Киева могут получить продуктовые наборы: кто и как это может сделать

Сегодня 11:30 — Личные финансы

Социально незащищенные слои населения и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить продуктовые наборы в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Об этом напомнил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Кто может претендовать на помощь:

лица с инвалидностью;

семьи, где воспитываются дети с инвалидностью;

одинокие люди пожилого возраста;

паллиативные больные;

лица, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, и т.п.

Где получить помощь? Эти люди могут обращаться в территориальные центры социального обслуживания с заявкой о помощи.

Адреса и контакты центров можно просмотреть на сайте КГГА, Гуманитарного штаба , а также в приложении « Киев цифровой ».

Комендантский час в выходные. В Киеве комендантский час в выходные не меняется и продлится ежедневно с 20:00 до 7:00.

Также Киев продолжает помогать с эвакуацией из городков, расположенных рядом с Киевом. Это — Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Немешаево.

Николай Поворозник в очередной раз обратился к водителям с просьбой не выезжать без необходимости в город, пропускать машины «скорой» и транспорт с гуманитарным грузом.

Справка Finance.ua:

Напомним, на картах в «Киев Цифровой» можно найти важные объекты в столице:

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