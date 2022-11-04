Жителей прифронтовых регионов сейчас принимают в пяти областях — Finance.ua
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Жителей прифронтовых регионов сейчас принимают в пяти областях

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Жителей прифронтовых и деоккупированных территорий, которые хотят эвакуироваться в другие регионы Украины, принимают в пяти областях. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телеэфира, сейчас это Закарпатская, Кировоградская, Львовская, Полтавская и Тернопольская области.
Переселенцев бесплатно обеспечивают местами в эвакуационных поездах, жильем, продовольствием, медицинским сопровождением.
Кроме того, сразу в поездах или на перронах эвакуированные получают денежную помощь — 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка или человека с инвалидностью. Таким образом уже выплатили 75 млн грн.
Для эвакуации можно:
— воспользоваться специальным чат-ботом: @Minre_1548_Help_Bot;
— позвонить по круглосуточной горячей линии Минреинтеграции: 15-48;
— обратиться через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: +38(096)078-84-33.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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