Жителей ЕС призывают к энергосбережению, чтобы уменьшить зависимость от рф — Finance.ua

Жителей ЕС призывают к энергосбережению, чтобы уменьшить зависимость от рф

Сегодня 19:27 — Энергетика

Жителей ЕС призывают к энергосбережению, чтобы уменьшить зависимость от рф

Жителям ЕС советуют больше ходить пешком, пользоваться велосипедами и общественным транспортом, а также работать из дому, чтобы уменьшить зависимость от энергоносителей из россии и поддержать Украину.

Соответствующие рекомендации Международного энергетического агентства изложены в программе под названием «Играю свою роль».

«Если бы все граждане ЕС придерживались приведенных рекомендаций дома и на рабочих местах, это сэкономило бы 220 млн баррелей нефти в год, что достаточно для заполнения 120 супертанкеров, и около 17 млрд кубометров газа, которого достаточно для отопления почти 20 млн домов», — говорится в документе.

Европейцам рекомендуют выключать системы отопления зимой и кондиционеры летом, изменить настройку нагревателей воды до более низких показателей температуры, работать из дому по крайней мере три раза в неделю.

«На дорогу на работу приходится примерно четверть используемой автомобилями в ЕС нефти, а средняя протяженность маршрутов в одну сторону составляет около 15 километров. Однако более трети работы в ЕС можно выполнять из дому... Если ваша работа позволяет это, то, работая из дому три дня в неделю, можно уменьшить счет за горючее примерно на 35 евро в месяц, даже если учесть увеличение потребления энергии дома», — указывается в обосновании к рекомендациям.

Также предлагается использовать собственные автомобили более экономно, по возможности в крупных городах не выезжать на них в воскресенье, передвигаться пешком или на велосипеде, пользоваться общественным транспортом, во время путешествий отдавать предпочтение поездам вместо самолетов.

По прогнозу аналитиков, соблюдение этих рекомендаций даст ежегодную экономию на уровне 450 евро для одного домохозяйства. Также предлагается стимулировать соблюдение мер по энергосбережению на разных уровнях — от местного до государственного.

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