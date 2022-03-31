Житель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысяч — Finance.ua

Житель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысяч
В пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей у жителя Волынской области было обнаружено 320 тысяч долларов, которые он пытался незаконно вывезти из Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная таможенная служба.
«Старательно упакованные и посчитанные пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как то: аптечка или сверток личной гигиены) и даже — на своем теле под верхней одеждой», — отмечают в ГТС.
Валюту таможенники изъяли. Ее переведут на специальный счет Национального банка и используют на нужды Вооруженных сил Украины.
В ведомстве добавили, что согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет за собой конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения.
По курсу НБУ, на сегодняшний день сумма штрафа за указанное правонарушение составляет почти 9,5 млн грн.