Житель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысяч — Finance.ua
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Житель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысяч

Сегодня 15:14Криминал
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Житель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысячЖитель Волыни пытался незаконно вывезти из Украины $320 тысяч
В пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей у жителя Волынской области было обнаружено 320 тысяч долларов, которые он пытался незаконно вывезти из Украины.
Об этом сообщает в Фейсбуке Государственная таможенная служба.
«Старательно упакованные и посчитанные пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как то: аптечка или сверток личной гигиены) и даже — на своем теле под верхней одеждой», — отмечают в ГТС.
Валюту таможенники изъяли. Ее переведут на специальный счет Национального банка и используют на нужды Вооруженных сил Украины.
В ведомстве добавили, что согласно статье 483 Таможенного кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет за собой конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения.
По курсу НБУ, на сегодняшний день сумма штрафа за указанное правонарушение составляет почти 9,5 млн грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Укрінформ
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