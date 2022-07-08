Житель Киевщины пытался незаконно отправить более 265 кг янтаря в Китай (фото) — Finance.ua

Житель Киевщины пытался незаконно отправить более 265 кг янтаря в Китай (фото) Сегодня 06:34 — Криминал

Прокуратура предотвратила незаконный вывоз более 265 кг янтаря в Китайскую Народную Республику. Подозревается житель Киевщины.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый с целью перемещения более 265 кг камней янтаря в Китайскую Народную Республику подделал и подал таможенные документы от имени третьего лица. Он поместил в 13 картонных коробок и один строительный мешок драгоценные камни и на основании поддельных документов груз разместили на складе ГП «Международный аэропорт «Борисполь» для дальнейшей отправки за границу.

В ходе таможенного досмотра груза янтарь, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, стоимостью более 1,8 млн грн обнаружен и изъят. По ходатайству прокуратуры на него наложен арест.

Досудебное расследование ведут следователи ГУ Нацполиции Киевской области.

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