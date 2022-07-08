Житель Киевщины пытался незаконно отправить более 265 кг янтаря в Китай (фото) — Finance.ua
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Житель Киевщины пытался незаконно отправить более 265 кг янтаря в Китай (фото)

Криминал
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Прокуратура предотвратила незаконный вывоз более 265 кг янтаря в Китайскую Народную Республику. Подозревается житель Киевщины.
Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемый с целью перемещения более 265 кг камней янтаря в Китайскую Народную Республику подделал и подал таможенные документы от имени третьего лица. Он поместил в 13 картонных коробок и один строительный мешок драгоценные камни и на основании поддельных документов груз разместили на складе ГП «Международный аэропорт «Борисполь» для дальнейшей отправки за границу.
Житель Киевщины пытался незаконно отправить более 265 кг янтаря в Китай (фото)
В ходе таможенного досмотра груза янтарь, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, стоимостью более 1,8 млн грн обнаружен и изъят. По ходатайству прокуратуры на него наложен арест.
Досудебное расследование ведут следователи ГУ Нацполиции Киевской области.
По материалам:
Finance.ua
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