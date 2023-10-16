Жилищный сертификат в Дії теперь находится сразу среди документов — Finance.ua

Жилищный сертификат в Дії теперь находится сразу среди документов Сегодня 15:12

Жилищный сертификат в Дії теперь находится сразу среди документов

Украинцы, подавшие заявление об уничтоженном имуществе, получат жилищный сертификат в Дії. В нем будет указываться сумма компенсации и можно будет начать поиски будущего жилья.

Теперь жилищный сертификат можно посмотреть сразу среди документов в приложении Дія. Об этом сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Ранее сертификат хранился только в разделе єВідновлення. Теперь найти его в приложении стало легче.

В то же время в Министерстве отметили, что воспользоваться сертификатами можно будет уже скоро, оформив куплю-продажу недвижимости.

Справка Finance.ua:

в жилищном сертификате в Дії будет указываться сумма компенсации и можно будет начать поиски будущего жилья. А уже с ноября можно будет использовать сертификат на покупку жилья;

чтобы подать заявку, нужно сначала подать данные о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не подавали), а затем подать заявку на получение компенсации, воспользовавшись услугой «єВідновлення» в приложении;



чтобы проверить жилищный сертификат в Дії, необходимо: авторизироваться в приложении, перейти в раздел Услуги — єВідновлення, выбрать Сертификаты на жилье.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.