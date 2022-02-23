Жилье в лизинг для правоохранителей: в Украине возобновили соцпрограмму — Finance.ua

«Мы восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года», — отметил министр Денис Монастырский в своем обращении к сотрудникам МВД.
Он пообещал, что «механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и сотрудниками службы гражданской защиты будут работать эффективно с учетом всех законодательных изменений».
До конца года планируется обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.
Напомним, в ноябре 2021 стало известно, что в Украине будут выдавать жилье в лизинг для медиков.