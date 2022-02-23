Жилье в лизинг для правоохранителей: в Украине возобновили соцпрограмму — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Жилье в лизинг для правоохранителей: в Украине возобновили соцпрограмму

Сегодня 11:13Кредит&Депозит
106
ЖильеЖилье, ru.freepik.com
В Украине возобновили программу жилья в лизинг для правоохранителей. Воспользоваться ею смогут работники Нацполиции и ГСЧС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Facebook.
Читайте также: В этом году на дешевые кредиты могут рассчитывать еще около 20 тысяч предпринимателей — Минфин
«Мы восстановили право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье, которое, к сожалению, не работало почти 2 года», — отметил министр Денис Монастырский в своем обращении к сотрудникам МВД.
Он пообещал, что «механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и сотрудниками службы гражданской защиты будут работать эффективно с учетом всех законодательных изменений».
До конца года планируется обеспечить жильем дополнительно более 2000 семей полицейских и спасателей.
Напомним, в ноябре 2021 стало известно, что в Украине будут выдавать жилье в лизинг для медиков.
По материалам: Слово і Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.