Жилье смогут получить больше переселенцев — правительство расширило программу ипотеки — Finance.ua
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Жилье смогут получить больше переселенцев — правительство расширило программу ипотеки

Кредит&Депозит
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Жилье смогут получить больше переселенцев — правительство расширило программу ипотеки
Жилье смогут получить больше переселенцев — правительство расширило программу ипотеки
Кабинет Министров расширил возможности участия в программе обеспечения жильем внутриперемещенных лиц.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Право на льготный ипотечный кредит получили ВПЛ, имеющие жилье на территории общин, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, в окружении, перечень которых утвержден приказом Минреинтеграции.

На какое жилье можно взять кредит

Победители отбора получают возможность взять кредит на жилье, которое реконструировано не более 35 лет назад (ранее — 25 лет). При этом победитель имеет право выбрать жилье в другой административно-территориальной единице, чем та, которая указывалась в заявлении о намерении получить кредит.
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Также увеличен максимальный срок кредитования до 30 лет (ранее 20 лет) и удвоена нормативная площадь жилья на одинокого гражданина, которая теперь составляет 52,5 кв. метров (ранее — 21 кв.м).

Реструктуризация и кредитные каникулы

В целях уменьшения финансовой нагрузки на заемщика в случае снижения уровня его платежеспособности установлена возможность осуществления реструктуризации задолженности.
В частности, путем:
  • рассрочка уплаты просроченной задолженности по кредиту;
  • предоставления заемщику льготного периода, в течение которого ему откладываются платежи по погашению кредита и уплате процентов;
  • увеличение сроков кредитования (но не более чем на 60 месяцев).
Кроме того, уничтожение или повреждение жилья, на которое предоставлен кредит, произошедшее начиная с 24 февраля 2022 года в результате военной агрессии россии, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, в течение которых он может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.
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О факте повреждения недвижимости заемщик должен подать уведомление в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Обращаем внимание, если основанием для установления кредитных каникул является уничтожение жилья, такие кредитные каникулы устанавливаются до момента получения гражданином компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества.
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Справка Finance.ua:

  • с октября на портале «Дія» в тестовом режиме заработала программа доступного кредитования для украинцев «єОселя». Это программа доступного кредитования на жилье со льготными ставками 3% для четырех категорий или 7% для всех остальных категорий;
  • условия кредитования по программе: льготная процентная ставка; максимальный срок кредитования — до 20 лет; минимальный первый платеж — не менее 20% от суммы;
  • старт второго этапа программы — 1 января 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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