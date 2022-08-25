Жилье, работа и запуск бизнеса: как правительство будет помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни — Finance.ua

Жилье, работа и запуск бизнеса: как правительство будет помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни Сегодня 08:01 — Личные финансы

Жилье, работа и запуск бизнеса: как правительство будет помогать ветеранам возвращаться к мирной жизни

Поддержка ветеранов является приоритетом для Украины, поэтому правительство работает над запуском грантовых программ для них.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, уже заработали шесть грантовых программ, которые позволят получить средства для создания и развития собственного бизнеса. В октябре стартует ипотечная программа, которая поможет им приобрести собственное жилье. А центры занятости осваивают специфику взаимодействия с ветеранами, чтобы предложить каждому достойную работу.

«Для Украины большой вызов интегрировать ветеранское движение в экономическую жизнь. До полномасштабного вторжения у нас было около 500 тысяч участников украинско-российской войны, теперь их количество увеличится и может достичь 2 миллионов. Президент Владимир Зеленский четко обозначил задачи, стоящие перед Правительством и Министерством экономики. Это реабилитация ветеранов, обеспечение их социальным жильем, достойными условиями труда и предоставление возможности начать собственное дело. Таким образом мы будем иметь большую ветеранскую армию восстановления, вклад которой в экономику может стать одной из точек роста. Уже работаем над тем, чтобы выполнить эти задачи — и есть результаты», — подчеркнула Свириденко.

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По ее словам, с октября стартует государственная ипотечная программа, направленная на военнослужащих, ветеранов, врачей и учителей.

Ее льготные условия предусматривают кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20%. Расширяем возможности ветеранов в предпринимательстве. Для тех, кто хочет и может заниматься собственным делом, приступили к реализации шести грантовых программ. Это программа «Свое дело» — микрогранты до 250 тыс грн. Можно открыть свое кафе, парикмахерскую, СТО и другой небольшой бизнес. Вход в программу максимально цифровизирован, алгоритм подачи документов прост и понятен. По этой программе есть первые результаты — на счета получателей микрогрантов государством перечислено 52,7 млн грн", — сообщила Министр экономики Украины.

Также она проинформировала о возможностях для ветеранов по другим грантовым программам.

«Отдельные программы в сфере сельского хозяйства — садоводство и создание теплиц. Государство финансирует 70% всех расходов первой тысячи заявителей. Для ветеранов, занимающихся IT, действует программа поддержки стартапов. Особенно важно развивать технологии military-tech для укрепления обороноспособности и безопасности. Интегрироваться в гражданскую жизнь поможет программа „Старт в ІТ“. Государство оплачивает обучение по специальности „информационные технологии“, которая сегодня наиболее востребована на рынке труда», — заявила Юлия Свириденко.

Она отметила, что для ветеранов, не имеющих способностей к бизнесу, должны быть безбарьерные условия интеграции на рынке труда.

«Государственные центры занятости сегодня меняют подходы к работе с ветеранами и становятся более клиентоориентированными. Они учтут все особенности опыта участников боевых действий. Предоставят им широкий спектр услуг по трудоустройству, обеспечат переквалификацию и качественный подбор вакансий. В этом контексте важно, чтобы парламент во втором чтении принял законопроект 6067. Он среди прочего предусматривает компенсацию работодателям части расходов на оплату труда за трудоустроенных ветеранов, более 6 месяцев зарегистрированных в качестве безработных», — сообщила первая вице-премьер-министр.

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