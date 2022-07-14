Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб — Finance.ua
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Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб

Личные финансы
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Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб
Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб
Генеральный штаб Украины объяснил, при каких условиях женщин будут принимать на военный учет с 1 октября 2022 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины были проработаны предложения по взятию женщин на военный учет. Было решено, что женщин будут принимать на учет исключительно с их согласия.
Также было предложено начать проведение мероприятий по включению женщин в учет не ранее чем через месяц после окончания особого периода в государстве.
Генштаб также отметил, что острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете пока нет.
Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны «Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет». Несмотря на военное положение, изменения в приказ не были внесены, поэтому взятие женщин на учет должны обеспечить с 1 октября 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. № 313. Женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации — читайте здесь;
  • женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации;
  • взятие на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту. В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

По материалам:
Finance.ua
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