Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб Сегодня 16:12 — Личные финансы

Женщины будут становиться на военный учет только с их согласия, — Генштаб

Генеральный штаб Украины объяснил, при каких условиях женщин будут принимать на военный учет с 1 октября 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины были проработаны предложения по взятию женщин на военный учет. Было решено, что женщин будут принимать на учет исключительно с их согласия.

Также было предложено начать проведение мероприятий по включению женщин в учет не ранее чем через месяц после окончания особого периода в государстве.

Генштаб также отметил, что острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете пока нет.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны «Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет». Несмотря на военное положение, изменения в приказ не были внесены, поэтому взятие женщин на учет должны обеспечить с 1 октября 2022 года.

Справка Finance.ua:

взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. № 313. Женщинам каких профессий придется обратиться в центры комплектации — читайте здесь;

женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации;

младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации; взятие на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту. В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

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