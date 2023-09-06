Женщина украла в магазине iPhone14, перекусив кабель защиты (видео) — Finance.ua
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Женщина украла в магазине iPhone14, перекусив кабель защиты (видео)

Мир
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Женщина украла в магазине iPhone14, перекусив кабель защиты (видео)
Женщина украла в магазине iPhone14, перекусив кабель защиты (видео)
Китаянка украла iPhone, перекусив кабель защиты от воровства.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщину, известную как Цю, можно увидеть на кадрах видеонаблюдения, как она просматривает товары в магазине Apple в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
Посетительница рассматривала MacBook, а затем подошла к последней модели iPhone. Через мгновение она поднесла ко рту противоугонную проволоку, которая не такая уж и тонкая, и принялась ее жевать.
После нескольких попыток Цю удалось раскусить его, прежде чем тайно бросить смартфон в сумку и уйти из магазина.
Несмотря на то, что в магазине сработала сигнализация, никто из сотрудников не понял, что произошло. Но грабеж не сошел с рук, полиции не понадобилось много времени, чтобы догнать ее через 30 минут.
Тогда Цю была задержана и находится под следствием: она заявила полиции, что недавно потеряла свой телефон и, хотя она собиралась купить новый, ее напугали высокие цены, что заставило ее задуматься о краже.
По материалам:
ТСН
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