Жениться или развестись за рубежом. Список стран, где сейчас доступны такие услуги — Finance.ua

Жениться или развестись за рубежом. Список стран, где сейчас доступны такие услуги Сегодня 12:12 — Личные финансы

Жениться или развестись за рубежом. Список стран, где сейчас доступны такие услуги

Граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут жениться или развестись на территории другого государства, посетив посольство Украины.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Зарубежные дипломатические учреждения могут пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это позволяет украинцам заключать или расторгать брак за рубежом.

Министерство иностранных дел Украины определило перечень зарубежных дипучреждений, которые могут вносить изменения в Госреестр актов гражданского состояния. Среди них:

Посольства Украины в Грузии, Республике Казахстан, Республике Польша, Турецкой Республике, Федеративной Республике Германия;

Генеральные консульства Украины в Кракове, Люблине, Вроцлаве Республики Польша, Дюссельдорфе, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене Федеративной Республики Германия и в Стамбуле Турецкой Республики;

Консульства Украины в Гданьске Республики Польша и Анталии Турецкой Республики.

Ожидается, что перечень иностранных дипломатических учреждений, где будет возможна регистрация актов гражданского состояния, будет увеличиваться.

Напомним, на государственном портале «Дія» украинцы могут подать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония.

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