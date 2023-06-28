Железняк рассказал, когда в Украине будет возобновлено электронное декларирование — Finance.ua
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Железняк рассказал, когда в Украине будет возобновлено электронное декларирование

Казна и Политика
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Железняк рассказал, когда в Украине будет возобновлено электронное декларирование
Железняк рассказал, когда в Украине будет возобновлено электронное декларирование
Обязательное электронное декларирование состояния госслужащих и чиновников местного самоуправления в Украине будет возобновлено до конца 2023 года.
Об этом в интервью The Page подчеркнул Ярослав Железняк, народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
«Мы скоро возобновим электронное декларирование чиновников с определенными изменениями, касающимися военной безопасности. Это требование МВФ, которое достаточно четко прописано, и до конца 2023 года мы его выполним», — подчеркивает Железняк.
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Однако нардеп не уверен, что декларации помогут в борьбе с коррупцией.
«К сожалению, я сижу в зале, где некоторые из 405 народных депутатов являются откровенными коррупционерами, но по их декларациям пока не были открыты дела НАБУ и САП. То есть, декларации — не панацея. Но для моей работы, чтобы почистить таможню, некоторых правоохранителей и других коррупционеров, декларации являются вспомогательным инструментом», — добавил Железняк.
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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины в октябре 2020 года закрыло реестр электронных деклараций, а после полномасштабного вторжения обязательное декларирование состояния для должностных лиц вообще было прекращено, и сейчас это мешает антикоррупционным органам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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