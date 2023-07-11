Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир Сегодня 09:12 — Валюта

Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир

На прошлой неделе ситуация на наличном валютном рынке оставалась максимально спокойной, и, несмотря на небольшие колебания курса, доллар находился в довольно узком коридоре. Стоит ли ожидать серьезных сдвигов курса в сторону укрепления гривны.

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу напомнила, что незначительные колебания курса в начале прошлой недели все же были, однако после достаточно быстрой коррекции в первый день, в течение оставшейся недели курс продажи доллара находился в довольно узком коридоре 37,13 — 37,20 гривен за доллар.

Анна Золотько, Директор департамента казначейских операций, сообщила: «Общее сальдо сделок купли/продажи иностранной валюты населением остается стабильно положительным. Правда, по-прежнему за счет безналичных операций: в этом сегменте рынка украинцы продают в среднем на 9 миллионов долларов больше, чем покупают».

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Телеканал 24 По материалам:

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