Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир — Finance.ua
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Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир

Валюта
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Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир
Ждать ли укрепления гривны в ближайшее время — банкир
На прошлой неделе ситуация на наличном валютном рынке оставалась максимально спокойной, и, несмотря на небольшие колебания курса, доллар находился в довольно узком коридоре. Стоит ли ожидать серьезных сдвигов курса в сторону укрепления гривны.
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу напомнила, что незначительные колебания курса в начале прошлой недели все же были, однако после достаточно быстрой коррекции в первый день, в течение оставшейся недели курс продажи доллара находился в довольно узком коридоре 37,13 — 37,20 гривен за доллар.
Анна Золотько, Директор департамента казначейских операций, сообщила: «Общее сальдо сделок купли/продажи иностранной валюты населением остается стабильно положительным. Правда, по-прежнему за счет безналичных операций: в этом сегменте рынка украинцы продают в среднем на 9 миллионов долларов больше, чем покупают».
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По материалам:
Телеканал 24
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