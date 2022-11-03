«Зерновой коридор» работает: уже проэкспортировали 10 миллионов тонн продовольствия — Finance.ua

«Зерновой коридор» работает: уже проэкспортировали 10 миллионов тонн продовольствия Сегодня 17:21 — Казна и Политика

В рамках «зерновой инициативы», разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что 10 млн тонн продукции отправлено в 43 страны мира.

В четверг, 3 ноября, из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 7 судов с 290 тысяч тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.

Среди них — судно ESENTEPE с 29 тыс. тонн семян подсолнечника в Оман и KEY KNIGHT с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая.

С 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы. В Мининфраструктуре напомнили, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Напомним, россия вернулась к выполнению соглашения, и зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня среды, «как это было раньше».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.