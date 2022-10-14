«Зерновая инициатива»: из Украины вышли еще шесть судов — Finance.ua

«Зерновая инициатива»: из Украины вышли еще шесть судов Сегодня 20:16 — Казна и Политика

Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный в рамках «зерновой инициативы» вышли еще шесть судов с украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«6 судов экспортировали 154 тыс. тонн украинской агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы», — говорится в сообщении.

Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY, из порта Черноморск — WEI HE, YAF S, из порта Южный — AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

За время действия «зерновой инициативы» из украинских портов экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции. В общей сложности вышло 331 судно, они отправились в страны Азии, Европы и Африки.

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