«Зерновая инициатива»: из Украины вышли еще шесть судов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Зерновая инициатива»: из Украины вышли еще шесть судов

Казна и Политика
11
Сегодня из портов Одесса, Черноморск и Южный в рамках «зерновой инициативы» вышли еще шесть судов с украинской агропродукцией.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
«6 судов экспортировали 154 тыс. тонн украинской агропродукции из портов Большой Одессы в страны Азии и Европы», — говорится в сообщении.
Из Одесского порта вышел балкер DIGNITY, из порта Черноморск — WEI HE, YAF S, из порта Южный — AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.
За время действия «зерновой инициативы» из украинских портов экспортировано 7,38 млн тонн агропродукции. В общей сложности вышло 331 судно, они отправились в страны Азии, Европы и Африки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.