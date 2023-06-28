Земли Германии, которые принимают украинских беженцев — Finance.ua

Земли Германии, которые принимают украинских беженцев Сегодня 08:00

Между землями существует соглашение по квотам приема беженцев. Земли, которые «перевыполняют» свою квоту, могут временно «закрываться», пока квоты не выровняются. Прибывающие в лагеря в непринимающих землях перенаправляются в принимающие земли.

Об этом сообщает uahelp.wiki

Сейчас все квоты на пределе, поэтому статус «земля принимает/ не принимает» может меняться несколько раз в течение дня, ни на что рассчитывать нельзя.

Самые большие пункты первичного приема — в Ганновере Messhalle или в Берлине Tegel, там среди прочего выдают бесплатный билет на поезд до следующего пункта назначения.

Список земель, которые возможно принимают (меняется в течение дня несколько раз):

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Thüringen

Исключения есть, но очень узкие. Вы можете получить распределение в «непринимающую» землю, только если у вас там есть:

рабочий контракт,

учёба,

близкие родственники по первой линии (муж/ жена, несовершеннолетние дети)

Вас могут оставить в «непринимающей» земле, если вы приехали туда, не имея распределения в другую землю, и при этом как раз на днях оттуда уехало много украинцев и освободились места — этот момент предсказать невозможно, сегодня есть, завтра нет.

Каждая земля устанавливает свои правила о распределении беженцев по городам и регионам внутри земли. Большие города давно переполнены и «не принимают».

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