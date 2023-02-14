Землетрясения в Турции парализовали треть мощностей по производству стали — Finance.ua
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Землетрясения в Турции парализовали треть мощностей по производству стали

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Большие металлургические заводы на юге Турции, как ожидается, останутся закрытыми в течение нескольких недель, производственные линии будут простаивать, а рабочие постараются справиться с последствиями мощных землетрясений в регионе.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального секретаря Ассоциации производителей стали Турции Вейсела Йяна.
По его словам, около десятка заводов в Искендеруне и Османие, расположенных неподалеку от эпицентра землетрясений 6 февраля, обеспечивают треть турецкого производства стали.
Генеральный секретарь Ассоциации производителей стали Турции добавил, что, хотя заводы в этом районе не получили физических повреждений, многие работники или члены их семей погибли, а выжившие пытаются выжить в импровизированных условиях.
"Все сталелитейные заводы в этом районе закрыты", - сказал он по телефону понедельник. "Заводы могут оставаться закрытыми, по крайней мере, до конца этого месяца или, возможно, до середины марта", - добавил Йян.
"Турция входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров стали, и эта отрасль одной из первых оценила ущерб от самых смертоносных подземных толчков, произошедших в стране почти за сто лет.
Хотя их влияние на региональную экономику еще не до конца понятно, Bloomberg Economics подсчитало, что на ликвидацию последствий может уйти эквивалент 5,5% ВВП в виде государственных расходов", - пишет Bloomberg.
Одна бизнес-группа оценила экономический ущерб от землетрясений более чем в 84 млрд долларов США, включая повреждение зданий и потерю национального дохода. Сокращение рабочей силы обойдется еще в $2,9 млрд, говорится в отчете Конфедерации предприятий и бизнеса Турции от 10 февраля.
Сталелитейные заводы столкнулись с очередным сбоем после того, как им пришлось отправить технику и оборудование для помощи в спасательных работах. "Краны и некоторое другое ключевое оборудование нуждаются в калибровке после завершения работ", - сказал Йян.
Iskenderun Demir ve Celik AS – подразделение крупнейшей металлургической группы Турции Erdemir, Tosyali Group's Toscelik, Tosyali Demir Celik AS и Tosyali Toyo Celik AS, совместное предприятие с японской Toyo Kohan Co. Ltd., MMK Metalurji, подразделение российского Магнитогорского металлургического комбината, являются одними из компаний, работающих в регионе.
По материалам:
Економічна Правда
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