Зеленский заявил о рисках для зерновой сделки — Finance.ua

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Зеленский заявил о рисках для зерновой сделки

Аграрный рынок
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Зеленский заявил о рисках для зерновой сделки
Зеленский заявил о рисках для зерновой сделки
россияне могут заблокировать зерновое соглашение после решения Большой семерки относительно гарантий безопасности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинских и иностранных СМИ по результатам визита в Литву и участия в саммите НАТО.
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«Я уверен, что после акцептования гарантий безопасности они сейчас будут делать те или иные срывы важных гуманитарных проектов. россия всегда так реагирует: не держит слова и постоянно хочет блокировать те или иные гуманитарные коридоры, чтобы создать новый кризис», — заявил Зеленский.
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Он отметил, что во время переговоров в Вильнюсе этот вопрос, в частности, поднимал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Зеленский призвал ООН активнее включиться в проблему, чтобы соглашение продолжило работать.
«С нашей стороны мы ничего не нарушаем, ничего не блокируем», — заявил Зеленский, напомнив, что Украина договаривалась не с Россией — а с ООН и Турцией, а они договаривались с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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