Зеленский заявил, что Украине и Польше удалось найти решение проблемы с экспортом зерна — Finance.ua

Зеленский заявил, что Украине и Польше удалось найти решение проблемы с экспортом зерна Сегодня 11:34

Украине и Польше удалось найти решение проблемы экспорта украинского зерна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Мы обсуждали вопросы относительно польских и украинских фермеров. Мы нашли выход. Я считаю, что в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы. Потому что не может быть каких-либо вопросов, сложностей между такими близкими партнерами и реальными друзьями, как Польша и Украина», — подчеркнул Зеленский.

Ранее польские фермеры протестовали против ввоза в страну украинского зерна, поскольку это лишает их возможности реализовать собственную продукцию. Они пригрозили сорвать визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву.

УНІАН По материалам:

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