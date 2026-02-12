Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины».
Об этом сообщается со ссылкой на указ № 111/2026, обнародованный на сайте главы государства.
Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года «О гарантиях безопасности для Украины», — говорится в документе.
Согласно документу, контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
В решении СНБО отмечается, что оно принято после рассмотрения предложений по предоставлению Украине гарантий безопасности.
Эти предложения были подготовлены по результатам работы украинской делегации в рамках переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также представителями российской федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
СНБО поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны безотлагательно подготовить и подать президенту проекты международных договоров касательно гарантий безопасности для Украины.
Что должны предусматривать гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать вступление в Европейский Союз, а также создание долгосрочного механизма сдерживания россии.
Также он сообщил, что поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США. Глава государства сказал, что это должен быть «документ исторического уровня».
Ранее западные СМИ писали, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай, если москва нарушит потенциальное мирное соглашение.
Речь идет как о дипломатических шагах, так и о военных мероприятиях. В частности, в случае нового масштабного наступления россии скоординированный ответ союзников может быть задействован в течение 72 часов.
В ходе недавнего визита в Киев генсек НАТО Марк Рютте сказал, что после заключения мирного соглашения в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от стран НАТО, которые согласились помогать.
