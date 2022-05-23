Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time — Finance.ua

Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time

Сегодня 17:12

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число 100 самых влиятельных людей в рейтинге издания Time. Текст об украинском лидере написал его американский коллега Джо Байден.

Об этом сообщает Time

Кроме Зеленского в топ-100 категории «лидеры» вошел главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также в рейтинг включены президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и владимир путин.

Статью о Зеленском для журнала написал Байден. Он отметил, что когда путин развязал войну в Украине, то стране нужен был лидер.

«У народа Украины лидер, достойный их храбрости и стойкости, поскольку граждане — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу», — добавил Байден.

Напомним, ранее Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии Time. Украинский лидер получил больше всего голосов читателей журнала.

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