Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time

Сегодня 17:12
33
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число 100 самых влиятельных людей в рейтинге издания Time. Текст об украинском лидере написал его американский коллега Джо Байден.
Об этом сообщает Time.
Кроме Зеленского в топ-100 категории «лидеры» вошел главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также в рейтинг включены президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и владимир путин.
Статью о Зеленском для журнала написал Байден. Он отметил, что когда путин развязал войну в Украине, то стране нужен был лидер.
«У народа Украины лидер, достойный их храбрости и стойкости, поскольку граждане — владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу», — добавил Байден.
Напомним, ранее Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии Time. Украинский лидер получил больше всего голосов читателей журнала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.