Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ — Finance.ua
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Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ

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Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ
Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Как уточнил заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк, комитет рассмотрит представление в четверг в 19:00.
Как писала ЭП, у Пышного 16 лет стажа в банковской системе. На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность.
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Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с россией — по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд дол.
Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать». Он сообщил, что уже обратился к президенту Украины с просьбой принять отставку.
По материалам:
Економічна Правда
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