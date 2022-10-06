Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ — Finance.ua

Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ Сегодня 16:55

Зеленский внес кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на пост главы НБУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.

Как уточнил заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк, комитет рассмотрит представление в четверг в 19:00.

Как писала ЭП, у Пышного 16 лет стажа в банковской системе. На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанк е и вывод финучреждения на прибыльную деятельность.

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Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с россией — по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд дол.

Напомним, Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать». Он сообщил, что уже обратился к президенту Украины с просьбой принять отставку.

Економічна Правда По материалам:

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