Зеленский включил "Зеонбуд" в состав КРРТ на время военного положения — Finance.ua

Зеленский включил "Зеонбуд" в состав КРРТ на время военного положения

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Президент Владимир Зеленский включил компанию «Зеонбуд» (Киев) в состав Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) на время военного положения.

Об этом говорится в указе Президента № 151 от 19 марта.

Данным указом Зеленский ввел соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства».

В частности, поддержано предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины относительно внедрения на период действия военного состояния особого режима работы ООО «Зеонбуд» и его функционирование в период действия военного положения в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Также Президент поручил администрации Госспецсвязи, КРРТ совместно с ООО «Зеонбуд» обеспечить:

— постоянное функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ — 1, −2, −3, −5;

— круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;

— резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;

— резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.

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