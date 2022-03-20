Зеленский включил "Зеонбуд" в состав КРРТ на время военного положения — Finance.ua
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Зеленский включил "Зеонбуд" в состав КРРТ на время военного положения

Сегодня 20:19Фондовый рынок
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Президент Владимир Зеленский включил компанию «Зеонбуд» (Киев) в состав Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) на время военного положения.
Об этом говорится в указе Президента № 151 от 19 марта.
Данным указом Зеленский ввел соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года «О нейтрализации угроз информационной безопасности государства».
В частности, поддержано предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины относительно внедрения на период действия военного состояния особого режима работы ООО «Зеонбуд» и его функционирование в период действия военного положения в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Также Президент поручил администрации Госспецсвязи, КРРТ совместно с ООО «Зеонбуд» обеспечить:
— постоянное функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ — 1, −2, −3, −5;
— круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;
— резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;
— резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.
По материалам: Українські Новини
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