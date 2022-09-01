Зеленский ветировал закон о принудительном изъятии имущества — Finance.ua

Зеленский ветировал закон о принудительном изъятии имущества Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 7605 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения», которым предусматривается принудительное изъятие имущества, которое может быть использовано для оборонно-промышленного комплекса, а также запрет на время военного положения и в течение года после него реорганизации Госагентства лесного хозяйства.

Текст предложений главы государства отсутствует на сайте Верховной Рады. В то же время, по словам нардепа от «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк, Зеленский не поддержал норму, запрещающую реорганизацию Гослесагентства и лесхозов во время военного положения и в течение года после его отмены.

По мнению главы государства, этим решением парламент превысил полномочия, поскольку согласно законодательству именно Кабмин принимает решение о создании и реорганизации государственных предприятий.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 7605 «О внесении изменений в некоторые законы по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения», которым разрешается на время военного положения принудительное изъятие имущества на территориях, которым грозит оккупация. Соответствующее решение было поддержано 278 народными депутатами.

Согласно документу принудительное отчуждение или изъятие движимого имущества, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса Украины и в отношении которого существует риск прерывания его функционирования в связи с его нахождением на территории административно-территориальной единицы Украины, в отношении которой существует угроза ее временной оккупации и границы которой находятся на расстоянии не более тридцати километров от района ведения боевых действий, происходит на основании решения Совета нацбезопасности и обороны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины после принятия решения и введения его в действие указом Президента Украины направляет его в Кабинет Министров Украины и поручает военному командованию обеспечить сохранность принудительно изъятого имущества.

Принудительно отчужденное, согласно этому закону, имущество не позднее пяти календарных дней со дня получения Кабинетом Министров Украины соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины передается по решению Кабинета Министров Украины в установленном им порядке субъекту государственного сектора экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.