Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент

30
Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент
Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент
Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину вступления Маастрихтского договора в силу заявил, что Европейский Союз должен расшириться на весь европейский континент.
Об этом Зеленский отметил в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет «Европейская правда».
«Сегодня Европейскому Союзу исполняется 30 лет. Учредительный Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года, воплотив надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу», — отметил глава государства.
Европе нужно, подчеркнул он, чтобы ЕС «расширился на весь континент, без серых зон». «Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен, что мы не упустим такой особый момент», — добавил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, чтобы достичь политического решения по переговорам о вступлении в ЕС в этом году.
«Пусть украинский еврооптимизм служит более стабильному будущему для всей Европы!» — добавил Зеленский.
1 ноября 1993 года начал действовать Маастрихтский договор — соглашение о создании ЕС.
Напомним, по данным источников, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев вступления в ЕС.
Во вторник, 24 октября, Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
30 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время появятся новости с «положительным эффектом» на движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.