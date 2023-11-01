Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент — Finance.ua

Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент Сегодня 15:36

Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент

Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину вступления Маастрихтского договора в силу заявил, что Европейский Союз должен расшириться на весь европейский континент.

Об этом Зеленский отметил в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет «Европейская правда».

«Сегодня Европейскому Союзу исполняется 30 лет. Учредительный Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года, воплотив надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу», — отметил глава государства.

Европе нужно, подчеркнул он, чтобы ЕС «расширился на весь континент, без серых зон». «Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен, что мы не упустим такой особый момент», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, чтобы достичь политического решения по переговорам о вступлении в ЕС в этом году.

«Пусть украинский еврооптимизм служит более стабильному будущему для всей Европы!» — добавил Зеленский.

1 ноября 1993 года начал действовать Маастрихтский договор — соглашение о создании ЕС.

Напомним, по данным источников, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев вступления в ЕС.

Во вторник, 24 октября, Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

30 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время появятся новости с «положительным эффектом» на движение Украины к членству в Европейском Союзе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.