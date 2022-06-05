Зеленский уволил члена совета НБУ — Finance.ua

Зеленский уволил члена совета НБУ

Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал указ уволить Александра Петрика с должности члена Совета Национального банка в связи с истечением срока полномочий.

Об этом говорится в указе Президента.

Это решение вступает в силу со дня его опубликования.

Справка Finance.ua:

Александр Петрик — член Совета НБУ с 2018 года, был назначен президентом Петром Порошенко.

В Нацбанке Петрик работал с 1991 года. Свою карьеру начал в отделе прогнозирования и перспективных исследований. В 2012-2013 годах являлся членом правления Национального банка.

С 2013 года Петрик стал заместителем исполнительного директора от Украины при штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Был отозван из Вашингтона для замены Украиной своего представителя на Владислава Рашкована.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.