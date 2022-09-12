Зеленский: Украина будет искать возможности помочь Польше в области энергетики — Finance.ua
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Зеленский: Украина будет искать возможности помочь Польше в области энергетики

Энергетика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет искать возможности, чтобы помочь Польше в области энергетики и в ближайшее время найти выход из будущих энергетических рисков.
«Мы сегодня поднимали важные энергетические вопросы. Обсуждали энергетические вызовы. Мы заинтересованы, чтобы Украина могла помочь Польше. Мы делаем все, чтобы в ближайшее время найти выход из будущих энергетических рисков», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Киеве в пятницу.
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Он также назвал этот вопрос приоритетным в отношениях с Польшей.
«Для нас это приоритет в наших отношениях. Несмотря на то, что у нас есть запрет на экспорт угля в этот сложный период, мы будем искать возможности помогать Польше. Потому что Польша, несмотря ни на что, находила те или иные шаги помощи нам, когда ей было непросто. Мы понимаем эту ответственность», — добавил президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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