Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого — Finance.ua

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Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Сегодня 18:31
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Президент Украины Владимир Зеленский отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.
Об этом пишет Bild.
При президенте премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.
Премией Карла Великого отмечают вклад в объединение Европы.
Ее присуждают каждый год начиная с 1950 года.
Одними из первых лауреатов премии были:
  • бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;
  • первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.
Также среди ее обладателей отметились:
  • предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель;
  • действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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