Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого — Finance.ua

Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Сегодня 18:31

Президент Украины Владимир Зеленский отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.

Об этом пишет Bild

При президенте премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Премией Карла Великого отмечают вклад в объединение Европы.

Ее присуждают каждый год начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были:

бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;

первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.

Также среди ее обладателей отметились:

предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель;

действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

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