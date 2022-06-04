Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого — Finance.ua

Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.
При президенте премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.
Премией Карла Великого отмечают вклад в объединение Европы.
Ее присуждают каждый год начиная с 1950 года.
Одними из первых лауреатов премии были:
- бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;
- первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.
Также среди ее обладателей отметились:
- предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель;
- действующий президент Франции Эммануэль Макрон.
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