Зеленский рассказал о преимуществах общего с Польшей таможенного контроля — Finance.ua
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Зеленский рассказал о преимуществах общего с Польшей таможенного контроля

Сегодня 13:30Казна и Политика
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Совместный погранично-таможенный контроль, который будет введен между Украиной и Польшей, устранит ряд коррупционных рисков и ускорит прохождение таможенных процедур.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, распространенном в Telegram.
«Вводим с Польшей общий таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Устранит большинство коррупционных рисков. Но также это и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза. То есть действительно исторический процесс», — сказал глава государства.
Также Зеленский сообщил, что говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой об оборонной поддержке для Украины, об усилении санкций против россии и о необходимых шагах для полноправного членства Украины в Евросоюзе.
Зеленский также сказал, что считает «верным жестом» принять закон в Украине, который будет зеркальным аналогом принятому в Польше закону об украинцах.
«Украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки... Давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение. И хочу также, чтобы это было элементом нашей новой политики соседства. Мы должны решать споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений со всеми уважающими нас соседями Украины, которые не являются оккупантом нашего государства», — отметил президент.

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По материалам: УНІАН
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