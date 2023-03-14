Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону — Finance.ua
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Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону

Казна и Политика
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Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
Президент Владимир Зеленский рассказал, что дополнительные полтриллиона гривен, которые хотят выделить на оборону Украины, направят на зарплату военным, дроны и тому подобное.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
«Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели. В частности, правительство одобрило и предлагает Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен — на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны», — сказал Зеленский.

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Также руководители государства обсудили гуманитарное разминирование.
На сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов.
Зеленский добавил, что ситуация в энергетике нормализована.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен;
  • источниками покрытия дополнительных расходов станут: увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования) — 419,3 млрд грн; увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков) — 60,7 млрд грн; сокращение расходов на обслуживание государственного долга — 50,3 млрд грн; уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий — 6,9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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