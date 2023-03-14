Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону — Finance.ua

Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону

Президент Владимир Зеленский рассказал, что дополнительные полтриллиона гривен, которые хотят выделить на оборону Украины, направят на зарплату военным, дроны и тому подобное.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели. В частности, правительство одобрило и предлагает Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен — на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны», — сказал Зеленский.

Также руководители государства обсудили гуманитарное разминирование.

На сегодняшний день более 170 тысяч квадратных километров Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов.

Зеленский добавил, что ситуация в энергетике нормализована.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 миллиардов гривен;

источниками покрытия дополнительных расходов станут: увеличение дефицита государственного бюджета (фактически: внутренние и внешние заимствования) — 419,3 млрд грн; увеличение доходов государственного бюджета (за счет увеличения поступления НДФЛ, НДС с производимых товаров и части чистой прибыли государственных банков) — 60,7 млрд грн; сокращение расходов на обслуживание государственного долга — 50,3 млрд грн; уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий — 6,9 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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