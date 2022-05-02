Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку маршрутов для туристов из россии — Finance.ua

Зеленский раскритиковал Турцию за подготовку маршрутов для туристов из россии

Сегодня 17:21

Президент Владимир Зеленский назвал двойными стандартами поддержку Анкарой Украины и подготовку Турцией ряда маршрутов для российского туризма.

Об этом он заявил в интервью греческому изданию ERT.

Зеленский отметил, что российский туризм приносит греческой экономике много денег.

«Мы верим, что эти деньги заработаны на крови, и эти деньги они тратят у вас. То же касается Турции. С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину в важных шагах, а с другой стороны, мы видим, что, например, готовится несколько туристических маршрутов одновременно. Особенно для российского туризма. Мы тоже это видим» — сказал он.

«Если мы хотим иметь дружеские отношения, то должен сказать, что это невозможно. Это двойные стандарты. Это не справедливо. Поэтому я обращаю внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что нужно сделать выбор — за правду вы или нет», — добавил Зеленский.

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