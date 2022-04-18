Зеленский призвал работодателей привлекать переселенцев к работе — Finance.ua
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Зеленский призвал работодателей привлекать переселенцев к работе

Сегодня 11:28Личные финансы
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает работодателей привлекать переселенцев к работе.
В вечернем обращении он отметил: «Сейчас каждое сохранившееся и каждое дополнительное рабочее место — это помощь защиты государства в войне».
При этом отметил, что при каждом переселенце, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. «Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление также можно будет подать на портале «Дія», — сказал он.
По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о выполнении поручения по дополнительной социальной помощи в связи с войной.
Президент Украины отметил, что предусмотрено, что каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание — ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка и оформить его можно в ближайшем ЦПАУ, органах соцзащиты, а уже со среды — в «Дії».
Зеленский отметил, что идет эвакуация людей из районов, охваченных боевыми действиями. «Правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи сразу на железнодорожных станциях и вокзалах», — добавил он.
Зеленский отметил, что идет сбор заявлений через «Дію» касательно разрушенного или поврежденного жилья. Призвал обязательно подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами.
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По материалам: УНІАН
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