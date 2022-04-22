Зеленский призвал мир ввести «налог за войну» на все операции рф — Finance.ua
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Зеленский призвал мир ввести «налог за войну» на все операции рф

Сегодня 10:42Казна и Политика
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Зеленский призвал мир ввести «налог за войну» на все операции рфЗеленский призвал мир ввести «налог за войну» на все операции рф
Мир должен ввести «налог за войну» против россии, который будет налагаться на любые торговые и финансовые операции агрессора, а средства с него должны быть направлены на восстановление Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на конференции Всемирного банка в поддержку Украины.
«Нужен специальный налог за войну. россия, а после нее и любой другой агрессор, должны платить за то, что нарушают глобальную стабильность. Такой налог за войну должен налагаться на все торговые операции с рф — на все экспортные и импортные, финансовые операции, которые не заблокированы», — заявил Зеленский.
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Средства от этого налога должны быть использованы для помощи Украине для восстановления «всего, что россия разрушила этой войной». Этот налог, предлагает Зеленский, должен применяться к любому другому агрессору, а средства от него будут направляться жертве войны.
Кроме того, отметил он, есть еще ряд шагов, необходимых для помощи Украине прямо сейчас. По словам президента, из-за экономического спада и разрушенных экономических связей Украина нуждается в 7 млрд долларов поддержки ежемесячно, поэтому страна требует немедленной поддержки, «чтобы россия знала, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей».
Также президент призвал исключить рф из всех международных финансовых институтов, в частности Международного валютного фонда, Всемирного банка и других. Кроме того, каждому государству мира, убежден он, нужно приготовиться к полному разрыву связей с рф, ведь «никто не должен зависеть от политического настроения» руководства страны, и тогда в россии будет мотивация избегать войны.
«Уже заблокированы значительные активы рф и представителей элиты, но это еще не все активы — работу нужно продолжать. Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины после войны, и для возмещения ущерба, который рф нанесла другим народам», — заявил он.
При этом президент подчеркнул, что заблокированные российские активы могут быть использованы для оплаты помощи и предоставления компенсаций странам, пострадавшим от голода и инфляции из-за войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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