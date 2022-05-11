Зеленский призвал Мальту остановить привилегии, действующие для россиян — Finance.ua

Зеленский призвал Мальту остановить привилегии, действующие для россиян

Сегодня 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту не транспортировать российскую нефть и остановить действующие привилегии для граждан рф.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед парламентом Мальты.

Зеленский отметил, что наиболее болезненным для россии, ведущей агрессию в отношении Украины, является потеря доходов от экспорта энергоресурсов, от торговли ими, а также полная блокада банковских операций.

Он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты — это необходимое условие прекращения российского вторжения в Украину.

«Я знаю, что для вас, а также для некоторых других европейских стран это очень чувствительная тема. Учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки, в том числе и российской нефти. Но каждый доллар и каждый евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень значительными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис — а значит, и миграционный кризис — и если российское вторжение пойдет дальше в Европу», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что после тысяч военных преступлений российской армии в Украине, после тысяч убийств, тысяч пыток, изнасилований, грабежей «принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более — связанных формально или неформально с российским государством — это теперь опасность для всех европейцев и для мальтийцев».

Он подчеркнул, что пора остановить действующие привилегии для граждан россии, «начиная от золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством».

«Не разрешайте, пожалуйста, использовать себя, не разрешайте использовать свой остров», — сказал Зеленский, обращаясь в парламент Мальты.

При этом он призвал проверять, кто из россиян пытается скрыться, используя «именно вашу юрисдикцию и вашу землю».

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