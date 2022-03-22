Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против России и блокированию активов олигархов — Finance.ua
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Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против России и блокированию активов олигархов

Сегодня 17:41Фондовый рынок
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Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против России и блокированию активов олигархов
Президент Владимир Зеленский призвал Италию поддержать санкции против России, в том числе и полное эмбарго на торговлю и замораживание недвижимости российских олигархов.
Об этом он заявил в своем обращении к итальянскому парламенту.
«Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место отдыха. Поэтому не будьте курортом для убийц», — призвал Зеленский.
«Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты — от „Шехерезады“ и до самых мелких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние, пусть они его применяют для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам», — добавил он.
Зеленский призвал Италию поддержать большинство санкций против россии, включая полное эмбарго на торговлю с агрессором, в том числе нефтяное эмбарго, запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты.
Также он отметил, что не должно быть никакого исключения из санкций для российских банков, ведь раньше ЕС «отрезал» от международной системы SWIFT только 7 российских банков.
«Не допустите продовольственного кризиса в соседних для вас регионах, помогите нам остановить убийства, сохраните украинские семьи. Эту войну надо заканчивать как можно быстрее, возвращать мир, убирать из Украины вражеские войска, проводить разминирование и восстанавливать Украину после этой войны вместе, в Евросоюзе», — резюмировал президент.
По материалам: Економічна Правда
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