Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против России и блокированию активов олигархов — Finance.ua

Зеленский призвал Италию к полному эмбарго против России и блокированию активов олигархов

Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Президент Владимир Зеленский призвал Италию поддержать санкции против России, в том числе и полное эмбарго на торговлю и замораживание недвижимости российских олигархов.

Об этом он заявил в своем обращении к итальянскому парламенту.

«Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место отдыха. Поэтому не будьте курортом для убийц», — призвал Зеленский.

«Заблокируйте всю недвижимость, счета, яхты — от „Шехерезады“ и до самых мелких. Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние, пусть они его применяют для мира, чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам», — добавил он.

Зеленский призвал Италию поддержать большинство санкций против россии, включая полное эмбарго на торговлю с агрессором, в том числе нефтяное эмбарго, запрет для российских кораблей заходить в итальянские порты.

Также он отметил, что не должно быть никакого исключения из санкций для российских банков, ведь раньше ЕС «отрезал» от международной системы SWIFT только 7 российских банков.

«Не допустите продовольственного кризиса в соседних для вас регионах, помогите нам остановить убийства, сохраните украинские семьи. Эту войну надо заканчивать как можно быстрее, возвращать мир, убирать из Украины вражеские войска, проводить разминирование и восстанавливать Украину после этой войны вместе, в Евросоюзе», — резюмировал президент.

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