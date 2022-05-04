Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка — Finance.ua

Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка

Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что полная экономическая изоляция российского агрессора поможет Украине в борьбе за защиту своих прав.

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью The Wall Street Journal

«Агрессора нужно изолировать. Полная, полная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за наши права. Выход с российского рынка обязателен», — сказал он.

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Президент также предупредил руководителей компаний о рисках ведения бизнеса в россии.

«Если какие-то компании остаются на российском рынке, значит, вы непосредственно поддерживаете эту военную машину, террористическую военную машину российской федерации. Невозможно иметь дело с тем, кто завтра вместо оплаты просто запустит ракеты», — добавил Зеленский.

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Президент Украины пообещал привлекательные условия для инвестирования глобальных компаний по завершении российско-украинской войны.

«Я уверен, что после победы мы все сделаем довольно быстро, и Украина будет прекраснее прежнего. Мы проявили героизм в защите нашей общей свободы. Мы создадим лучшие условия для инвестиций по всей Европе», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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