Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка — Finance.ua
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Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка

Сегодня 12:03Фондовый рынок
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Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынкаЗеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что полная экономическая изоляция российского агрессора поможет Украине в борьбе за защиту своих прав.
Об этом глава Украинского государства заявил в интервью The Wall Street Journal.
«Агрессора нужно изолировать. Полная, полная экономическая изоляция. Это позволит Украине бороться за наши права. Выход с российского рынка обязателен», — сказал он.
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Президент также предупредил руководителей компаний о рисках ведения бизнеса в россии.
«Если какие-то компании остаются на российском рынке, значит, вы непосредственно поддерживаете эту военную машину, террористическую военную машину российской федерации. Невозможно иметь дело с тем, кто завтра вместо оплаты просто запустит ракеты», — добавил Зеленский.
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Президент Украины пообещал привлекательные условия для инвестирования глобальных компаний по завершении российско-украинской войны.
«Я уверен, что после победы мы все сделаем довольно быстро, и Украина будет прекраснее прежнего. Мы проявили героизм в защите нашей общей свободы. Мы создадим лучшие условия для инвестиций по всей Европе», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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