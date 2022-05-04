Зеленский призвал иностранные компании полностью выйти с российского рынка — Finance.ua

Президент также предупредил руководителей компаний о рисках ведения бизнеса в россии.
«Если какие-то компании остаются на российском рынке, значит, вы непосредственно поддерживаете эту военную машину, террористическую военную машину российской федерации. Невозможно иметь дело с тем, кто завтра вместо оплаты просто запустит ракеты», — добавил Зеленский.
Президент Украины пообещал привлекательные условия для инвестирования глобальных компаний по завершении российско-украинской войны.
«Я уверен, что после победы мы все сделаем довольно быстро, и Украина будет прекраснее прежнего. Мы проявили героизм в защите нашей общей свободы. Мы создадим лучшие условия для инвестиций по всей Европе», — подчеркнул Зеленский.