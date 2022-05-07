Зеленский поручил устранить очереди на АЗС — Finance.ua

Зеленский поручил устранить очереди на АЗС

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Зеленский поручил устранить очереди на АЗС

Вопрос топливной безопасности Украины был рассмотрен в ходе совещания у президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 7 мая.

В совещании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.

«Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказала первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИД продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, где в настоящее время самое узкое место в логистике поставок топлива в страну.

«Также было отмечено о необходимости заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва топлива», — добавили в пресс-службе.

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