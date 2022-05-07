Зеленский поручил устранить очереди на АЗС — Finance.ua
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Зеленский поручил устранить очереди на АЗС

Сегодня 16:46Энергетика
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Зеленский поручил устранить очереди на АЗСЗеленский поручил устранить очереди на АЗС
Вопрос топливной безопасности Украины был рассмотрен в ходе совещания у президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 7 мая.
В совещании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.
«Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы.
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«Также было отмечено о необходимости заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва топлива», — добавили в пресс-службе.

Дефицит горючего в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам: Корреспондент.net
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