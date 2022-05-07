Зеленский поручил устранить очереди на АЗС — Finance.ua

Зеленский поручил устранить очереди на АЗС Сегодня 16:46 — Энергетика Зеленский поручил устранить очереди на АЗС Вопрос топливной безопасности Украины был рассмотрен в ходе совещания у президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 7 мая.
В совещании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители, премьер-министр Денис Шмыгаль и члены правительства.
«Президент отметил необходимость устранения очередей на украинских заправочных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как рассказала первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко, во взаимодействии с МИД продолжается работа по предоставлению Украине зеленого коридора в портах Восточной Европы, где в настоящее время самое узкое место в логистике поставок топлива в страну.
«Также было отмечено о необходимости заключения долгосрочных контрактов и накопления государственного резерва топлива», — добавили в пресс-службе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Энергетика / Зеленский поручил устранить очереди на АЗС