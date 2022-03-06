Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе — Finance.ua
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Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе

Сегодня 10:20Технологии&Авто
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Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделеЗеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе, GETTY
Президент Владимир Зеленский побеседовал с основателем компании SpaceX, которая разрабатывает спутниковый интернет Starlink, Илоном Маском.
Об этом сообщил Зеленский в Twitter.
«Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом уже после завершения войны», — сообщил Зеленский.
Также он пригласил Маска в Украину после окончания войны.
Напомним, 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска обеспечить Украину Starlink и доступом к спутниковому Интернету. Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля. Первая партия станций Starlink прибыла в Украину 28 февраля.
По материалам: Українська правда
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