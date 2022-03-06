Зеленский поговорил с Маском, новые терминалы Starlink приедут в Украину на следующей неделе — Finance.ua

«Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом уже после завершения войны», — сообщил Зеленский.
Также он пригласил Маска в Украину после окончания войны.
Напомним, 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска обеспечить Украину Starlink и доступом к спутниковому Интернету. Starlink стал активным на территории Украины 27 февраля. Первая партия станций Starlink прибыла в Украину 28 февраля.