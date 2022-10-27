Зеленский подписал закон об увеличении расходов бюджета на ₴387 миллиардов — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении расходов бюджета на ₴387 миллиардов Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об увеличении расходов бюджета на ₴387 миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает расходы общего фонда государственного бюджета на 2022 год более чем на 386 млн грн путем осуществления дополнительных внутренних заимствований.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ предусматривает дополнительные расходы на национальную безопасность и оборону по общему фонду в сумме 386 865,5 млн грн с учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств.

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В частности, для Министерства обороны (вместе с Государственной специальной службой транспорта) предусмотрено 365,15 млрд грн, из них на оплату труда — 219,13 млрд грн.

Для системы МВД (Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, ГСЧС Украины) дополнительно выделено 12,90 млрд грн, из них оплата труда — 5,84 млрд грн.

Главное управление разведки Министерства обороны профинансировано дополнительно на 3,17 млрд грн, Служба безопасности — на 3,74 млрд грн.

Также дополнительный финансовый ресурс выделен администрации Госспецсвязи, Управлению государственной охраны, Службе внешней разведки.

По специальному фонду Укравтодору выделено 10 млн грн на реализацию проекта при поддержке правительства Великобритании и Северной Ирландии.

Справка Finance.ua:

закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» (№ 8126) принят во втором чтении Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года;

Рада 7 октября приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2023 год. Его приоритет — безопасность и оборона, на соответствующий сектор планируется направить 1,13 трлн гривен (около 50% всего бюджета).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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